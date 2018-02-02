WADA обеспокоено тем, что российских спортсменов оправдал CAS

2 Февр. 2018 2018-02-02T07:50:28+03:00

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После того, как практически всех российских спортсменов полностью оправда Спортивный арбитражный суд, наконец-то отреагировало Всемирное антидопинговое агентство. WADA в своем официальном заявлении выразило обеспокоенность тем, что с 28 наших атлетов были полностью сняты санкции, которые были ранее наложены Международным Олимпийским комитетом.

- В WADA понимают, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе обращение в Федеральный суд Швейцарии, - отмечается в официальном заявлении агентства.

При этом, подводя итог всем последним событиям, в ВАДА продолжило гнуть линию на то, что доказательства вины были предоставлены достаточные. А тот факт, что с 11 спортсменов были частично сняты санкции, представители агентства, что вообще удивительно, решили трактовать в свою пользу:

- Это подтверждает выводы комиссии МОК Самуэля Шмида, которая была сформирована в июле 2016 года для расследования системных манипуляций с процессом допинг-контроля в России. Подробно эти манипуляции были отражены в докладах независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, - продолжает свой спич Всемирное антидопинговое агентство.

Напомним, что в четверг, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне в своем официальном заключении оправдал 28 российских спортсменов, а с 11 санкции были сняты частично. Первые полностью были выведены из-под санкций и чисты перед законом, вторые - пропустят Олимпиаду 2018 года. Суд пришел к выводу, что тех доказательств вины спортсменов, которые были предоставлены, оказалось недостаточно для вынесения обвинения.

Ранее 43 спортсмена были дисквалифицированы комиссией Дениса Освальда. 42 подали апелляцию, 39 были с разной долей оправданы. Дела трех биатлонисток, Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой еще не рассматривались.

После оправдания 28 российских спортсменов, наша команда вновь вернулась на первое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады 2014 года в Сочи, сместив оттуда команду Норвегии.

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