2018-02-08T07:04:03+03:00
Политика

Немецкий депутат возмущен отказом ЕС давать шенгенские визы крымчанам

Представитель парламента земли Северный Рейн-Вестфалия назвал это «скандалом, который замалчивают»
Юлия ДИВЕЕВА
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Депутаты региональных парламентов от партии «Альтернатива для Германии» в Крыму.Депутаты региональных парламентов от партии «Альтернатива для Германии» в Крыму.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Немецкая делегация не нашла фактов нарушения прав человека в Крыму, однако узнала, что жителям полуострова не разрешают въезжать в страны Шенгенской зоны. Об этом сообщил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен.

«Я даже не мог себе представить, что жители Крыма не могут выезжать спокойно в страны шенгенской зоны. Я считаю это скандалом, который у нас замалчивается», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что люди живут в Крыму без страха. А вот о правительстве Украины

Сайффен мнение поменял после угроз Киева в адрес участников поездки, пишет РИА Новости.

«Считаю невежливым и некрасивым, что нам угрожает иностранное государство из-за нашей поездки. Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что до визита в Крым не видел украинское правительство в таком негативном свете.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 3 февраля на полуостров прибыла делегация членов партии «Альтернатива для Германии», которые входят в составы трех земельных парламентов ФРГ - Северного Рейн-Вестфалия, Берлина, Баден-Вюртемберга. В планах депутатов было налаживание связей в Россией, а также выработать рекомендации предпринимателям Германии по сотрудничеству с крымскими предприятиями.

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