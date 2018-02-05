Немецкие депутаты: «От санкций страдает не Кремль, а простые люди»

5 Февр. 2018 2018-02-05T16:57:39+03:00

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В Москве — сильнейший за полвека снегопад. А в Тавриде — плюс 15, зелёные пальмы на набережной Ялты. Сюда к четвёртой годовщине Русской весны прилетели восемь депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В программе этого движения так и сказано: «Среди наших целей — нормализация отношений с Россией». Вот они и решили выполнить наказ избирателей, наведя мосты с полуостровом. Ну а я вместе с ними — надо же прорывать информационную блокаду! Ведь в западных (да и наших либеральных) СМИ об АдГ пишут чуть ли не как о «банде неонацистов». Хотя партия всего лишь выступает против нелегальной миграции и за самостоятельность Европы от США.

— Первые впечатления от Крыма? — спрашиваю.

— Девушки красивые, — признаются народные избранники (уж простите за журналистский штамп). Ну, среди гостей половина — молодые мужчины в расцвете сил, им виднее.

Меж тем, на календаре — 4 февраля. Ровно 73 года назад началась Ялтинская конференция, определившая послевоенное лицо мира. Тут уж сам Бог велел заглянуть в Ливадийский дворец, где она проводилась. Но от истории разговор возвращается в современность.

— Нас лишили элементарных прав человека, — после экскурсии жалуется немцам гид (а я язык Гёте в школе учил, почти всё понимаю). — За границу не можем поехать, Шенгенскую визу не дают. Стало меньше туристов, у меня многие знакомые лишились работы…

Затем — дом-музей Чехова. Антон Павлович, кстати, тоже российско-германский «мост». Крым он очень любил, а умер в Баденвейлере, лечась от чахотки. И тут понимаешь, какое значение имеет на Западе «мягкая сила» классической русской культуры:

— Как же, мы ваших писателей любим, знаем, и классиков, и современных, — улыбаются гости.

А вечером старейший из них, депутат регионального парламента федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Гельмут Зайфель делает заявление по итогам дня:

— Мы видим, что от санкций страдает не столько Кремль, сколько простые люди. Запад ждёт решения Украинского кризиса от Москвы, но тут свою лепту должен внести и Киев. Россия — часть Европы, и мы не должны отгораживаться от неё экономическими барьерами.

Заканчивается первый день ужином в армянском ресторане. На немой вопрос гостей отвечаем: да, тут 180 национальностей, включая и немцев. И все в русском Крыму живут дружно!