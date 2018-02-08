Во ФСИН рассказали, что пожизненно осужденный убийца был освобожден еще в 2016 году
Осужденный на пожизненное заключение за жестокое убийство 63-летний Анвар Масалимов вышел из колонии "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе еще в 2016 году. Такое заявление сделали в местном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.
"Это было еще в 2016 году. Решение суда мы обязаны исполнять", — пояснили во ФСИН.
Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства, убийца вышел из тюрьмы не по условно-досрочному освобождению, а после переквалификации его приговора.
Напомним, что Масалимов стал первым человеком в России, которому удалось покинуть колонию после решения суда о пожизненном заключении.
В 90-х годах россиянина, ранее уже отсидевшего 15 лет за убийство, приговорили к расстрелу за жестокую расправу над пенсионером, у которого тот проживал. Однако спустя несколько лет наказание заменили на пожизненное заключение.
На протяжении долгих лет Маслимов писал жалобы на приговор и в результате добился своего исключения из списка особо опасных рецидивистов, а после Вологодский областной суд и вовсе смягчил меру наказания. Убийцу выпустили из колонии с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного".
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в настоящий момент мужчина может проживать в Москве.