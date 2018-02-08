2018-02-08T15:25:02+03:00
Общество

Во ФСИН рассказали, что пожизненно осужденный убийца был освобожден еще в 2016 году

По некоторым данным, жестокий маньяк-рецидивист сейчас проживает в Москве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Суд освободил рецидивиста из колонии по решению суда о смягчении наказанияСуд освободил рецидивиста из колонии по решению суда о смягчении наказанияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Осужденный на пожизненное заключение за жестокое убийство 63-летний Анвар Масалимов вышел из колонии "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе еще в 2016 году. Такое заявление сделали в местном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

"Это было еще в 2016 году. Решение суда мы обязаны исполнять", — пояснили во ФСИН.

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства, убийца вышел из тюрьмы не по условно-досрочному освобождению, а после переквалификации его приговора.

Напомним, что Масалимов стал первым человеком в России, которому удалось покинуть колонию после решения суда о пожизненном заключении.

В 90-х годах россиянина, ранее уже отсидевшего 15 лет за убийство, приговорили к расстрелу за жестокую расправу над пенсионером, у которого тот проживал. Однако спустя несколько лет наказание заменили на пожизненное заключение.

На протяжении долгих лет Маслимов писал жалобы на приговор и в результате добился своего исключения из списка особо опасных рецидивистов, а после Вологодский областной суд и вовсе смягчил меру наказания. Убийцу выпустили из колонии с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного".

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в настоящий момент мужчина может проживать в Москве.

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