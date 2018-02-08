2018-02-08T10:26:33+03:00
Происшествия

Пожизненно осужденный маньяк-убийца впервые в России вышел на свободу и приехал в Москву

Анвар Масалимов был осужден за жестокое преступление еще в 1991 году
Юлия ДИВЕЕВА
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Впервые в РФ на свободу вышел осужденный пожизненно убийцаВпервые в РФ на свободу вышел осужденный пожизненно убийцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На свободу из колонии «Полярная Сова» вышел заключенный Анвар Масалимов. Он стал первым человеком в России, который был осужден на пожизненное заключение, но освобожден досрочно.

Масалимова арестовали в 1991 году в Томской области за убийство пенсионера, у которого он проживал. Мужчина заявил, что хозяин дома сжег принадлежащие ему фотографии, поэтому он его задушил, тело расчленил и сжег в той же печке.

Преступник ранее отсидел 15 лет за убийство.В этот раз его приговорили к смертной казни, но в 1998 году эту меру отменили. Приговор Масалимову изменили на пожизненное заключение, которое он отбывал за Полярным кругом в колонии «Полярная Сова».

Убийца писал жалобы на приговор и все-таки добился исключения признания себя особо опасным рецидивистом. После этого Вологодский областной суд признал, что наказание можно смягчить. Его выпустили с формулировкой «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного», сообщает «Московский Комсомолец». Предположительно, он сейчас находится в Москве.

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