Тома выразила соболезнования в связи со смертью Дмитрия Бузылева

9 Февр. 2018 2018-02-09T17:06:35+03:00

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Заслуженная артистка России Светлана Тома выразила соболезнования родным и близким скончавшегося на 62-м году жизни актера Дмитрия Бузылёва.

Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "Табор уходит в небо", "Сибириада" и "Жестокий романс" умер после продолжительной борьбы с болезнью. Так, в октябре прошлого года его доставили в реанимацию с прободной язвой желудка.

"Когда уходит талантливый человек, то, конечно, остаётся пустота. Я его знаю по картине "Табор уходит в небо", где мы вместе работали. Хотя у нас было не так много общих сцен, но он мне запомнился весёлым, очень внимательным к просьбам режиссёра. У него вообще была талантливая семья, которая также снималась в этом фильме", - цитирует телеканал RT Тому.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что прощание с народным артистом состоится в воскресенье, 11 февраля. Гражданская панихида запланирована на 11.00 в конференц-зале Дома кино, а отпевание и захоронение пройдет на Пыхтинском кладбище.