Депутаты Рады пикетируют сейм Польши из-за запрета идеологии националистов

9 Февр. 2018 2018-02-09T19:56:04+03:00

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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сообщил, что его однопартийцы пикетируют сейм Польши, требуя отменить закон о запрете идеологии украинских националистов.

"Депутаты нашей фракции в полном составе приехали в Варшаву, чтобы сказать им: "Остановитесь и не ищите врага там, где его нет". Цель нашего визита одна — обратить внимание польских политиков на недопустимость действий, которые ухудшают двусторонние отношения", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что действия Варшавы осложняют польско-украинские отношения, а от этого "выигрывает только Россия".

"Мы приехали, чтоб обратить внимание польских политиков на то, что не нужно копаться в прошлом, а нужно двигаться вперед и искать то, что нас объединяет", — добавил депутат.

Как сообщал сайт kp.ru, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и приравнивание поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Еще на стадии обсуждения законопроекта на Украине осудили документ, президент страны Петр Порошенко назвал закон неприемлемым.