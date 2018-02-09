2018-02-09T19:56:04+03:00
Политика

Депутаты Рады пикетируют сейм Польши из-за запрета идеологии националистов

Об этом сообщил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Депутаты Рады пикетируют сейм Польши из-за запретаДепутаты Рады пикетируют сейм Польши из-за запретаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сообщил, что его однопартийцы пикетируют сейм Польши, требуя отменить закон о запрете идеологии украинских националистов.

"Депутаты нашей фракции в полном составе приехали в Варшаву, чтобы сказать им: "Остановитесь и не ищите врага там, где его нет". Цель нашего визита одна — обратить внимание польских политиков на недопустимость действий, которые ухудшают двусторонние отношения", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что действия Варшавы осложняют польско-украинские отношения, а от этого "выигрывает только Россия".

"Мы приехали, чтоб обратить внимание польских политиков на то, что не нужно копаться в прошлом, а нужно двигаться вперед и искать то, что нас объединяет", — добавил депутат.

Как сообщал сайт kp.ru, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и приравнивание поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Еще на стадии обсуждения законопроекта на Украине осудили документ, президент страны Петр Порошенко назвал закон неприемлемым.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Американцы больше доверяют ФБР, чем Трампу
США хотят увеличить число своих военных в Азии
Москва в десятый раз присоединится к акции «Час Земли»
В США отменены почти 1,5 тысячи авиарейсов из-за снегопада
Лавров рассказал об отношении к России в мире
Сирийская армия полностью очистила провинции Алеппо и Хама от террористов ИГ*
Болельщик из США принес на открытие Олимпиады-2018 российский флаг
Соловьев выгнал из студии эксперта за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25
Глава Генштаба Украины пообещал не нападать на Россию
В США умер рэпер Кевин Смит, придумавший слово «хип-хоп»
Анна Погорилая назвала великолепным выступление Тарасовой и Морозова
В Домодедово экстренно сел самолет Emirates из-за смерти норвежца на борту
Порошенко ввел меры по борьбе с «информационной агрессией» РФ
Адвокат российских спортсменов прокомментировала решение CAS о недопуске на Олимпиаду
Порошенко подписал указ о мерах по противодействию "информационной агрессии" России
Юрий Чайка прибудет в Дагестан, чтобы представить нового прокурора
Пентагон опроверг обвинения в намеренном разрушении российского моста через Евфрат
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки нескольких колбасных компаний Белоруссии
Французский суд продлил арест Павленского еще на четыре месяца
Посол США Хантсман: в Москве мне не хватает ежедневного солнца
«Во время игры правил не меняем»: Губернатор Ленобласти записал видео в поддержку не допущенных на Олимпиаду спортсменов
Эксперт назвал дискриминацией решение CAS о недопуске 47 россиян на Олимпиаду
Умер один из основателей американской рок- группы Mr. Big