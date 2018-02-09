2018-02-09T20:50:29+03:00
Спорт

Эксперт назвал дискриминацией решение CAS о недопуске 47 россиян на Олимпиаду

Юрист Артем Пацев обратил внимание на то, что критерии допуска на Олимпийские игры для спортсменов из разных государств разнятся
Екатерина БОЛГОВА
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Российские спортсмены выходят под нейтральным флагом на церемонии открытия ОИ-2018Российские спортсмены выходят под нейтральным флагом на церемонии открытия ОИ-2018Фото: скриншот видео
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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о недопуске 47 россиян на Олимпиаду можно назвать дискриминацией, заявил юрист Артем Пацев.

«Критерии допуска на Олимпийские игры для спортсменов из разных государств разнятся. А это запрещено Олимпийкой Хартией. Выступают спортсмены из России под нашим флагом или под нейтральным, в данном случае не важно. Главное то, почему к ним применяются другие критерии, чем к спортсменам из других стран. И возникает законный вопрос: что это, если не дискриминация?», - заявил Пацев.

Говоря о делах шестерых российских спортсменов, которые отказался рассматривать выездная коллегия САS, он отметил, что вопрос об участии в участии в следующих Олимпийских играх также остается открытым.

«Бан Олимпийского комитета России (ОКР) означает, что спортсмены просто не могут выступать под своим флагом. И если бан с ОКР снимут, то МОК может сказать: флаг не имеет значения, для спортсменов из России у нас особые критерии», - отметил эксперт в интервью «Советскому спорту».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в день открытия Олимпийских игр в Пхенчхане CAS отклонил апелляции 47 россиян на решение МОК о недопуске к Олимпиаде. За российскую команду сразятся 168 человек.

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