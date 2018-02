В США умер рэпер Кевин Смит, придумавший слово «хип-хоп»

9 Февр. 2018 2018-02-10T00:24:00+03:00

В американском Лас-Вегасе умер рэпер и диджей Кевин Смит, прославившийся под псевдонимом Lovebug Starski.

Как сообщает National Public Radio со ссылкой на менеджера музыканта, Смит скончался в возрасте 57 лет. В качестве причины смерти американского музыканта стал указывается сердечный приступ.

Lovebug Starski был одним из пионеров такого музыкального направления, как хип-хоп. Более того, ему приписывают авторство самого этого слова, которое стало названием целого направления в культуре.

В 70-х годах 20 века Кевин Смит начал выстпуать как рэпер и диджей на вечеринках в Бронксе. В 80-х годах он выпустил такие хиты, как Amityville (The House on the Hill), Do the Right Thing и You’ve Gotta Believe. Композиция Amityville была выпущена в 1986 году и принесла музыканту наибольшую известность.

