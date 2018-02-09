Умер один из основателей американской рок- группы Mr. Big

9 Февр. 2018 2018-02-09T20:11:50+03:00

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В Соединенных Штатах умер один из основателей рок-группы Mr. Big Пэт Торпи. Барабанщик скончался на 65-м году жизни от болезни Паркинсона.

«С разбитым сердцем мы сообщаем вам, что наш брат, друг, барабанщик и основатель, Пэт, скончался в среду, 7 февраля, от осложнений при болезни Паркинсона. Семья, группа и менеджмент просят уединения в это очень трудное время», — сообщает пресс-служба группы в официальном микроблоге в Twitter.

Американская рок-группа Mr. Big была основана в 1989 году Наиболее популярным коллектив стал в Японии. В 2002 году группа распалась, но уже через семь лет мезыканты вновь стали выступать вместе. Пэт Торпи был одним из основателей группы, а также играл на ударных инструментах.

В конце января группа сообщала, что в августе 2018 года пройдут гастроли коллектива в Германии.