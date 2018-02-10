В США отменены почти 1,5 тысячи авиарейсов из-за снегопада
Почти полторы тысячи авиарейсов отменены и две тысячи 600 рейсов задержаны в США в пятницу из-за снегопада. Сложные метеоусловия стали причиной отмены вылетов в аэропортах Детройта и Чикаго.
Как сообщает издание USA Today, сильнее всего снежная буря нарушила работу международных аэропортов О'Хара и Мидуэй в Чикаго, а также аэропорта Детройт Метрополитан Уэйн.
Из-за непогоды весены изменения в расписания воздушных гаваней Чикаго и Детройта, вылеты отменили и аэропорты Милуоки и Гранд-Рапидса в штате Мичиган. Их примеру последовал и аэропорт канадского Торонто.
Рейсы отменили почти все крупные американские перевозчики. Метеорологи прогнозируют, что снегопад будет продолжаться, а значит количество отмененных рейсов в стране вырастет.
Как рассказывала «Комсомольская правда», в Соединенных Штатах не привыкли бороться со снежной стихией. Например в Вашингтоне комунальщики сугробы обычно не трогают, а ждут, пока они растают сами. Поэтому обильные осадки сразу становятся бедствием национального масштаба.