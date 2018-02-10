2018-02-10T02:30:07+03:00
Происшествия

В США отменены почти 1,5 тысячи авиарейсов из-за снегопада

Метеорологи обещают, что непогода сохранится в ближайшие сутки
Юлия ДИВЕЕВА
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В США из-за мощного снегопада отменяют тысячи авиарейсовВ США из-за мощного снегопада отменяют тысячи авиарейсовФото: REUTERS
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Почти полторы тысячи авиарейсов отменены и две тысячи 600 рейсов задержаны в США в пятницу из-за снегопада. Сложные метеоусловия стали причиной отмены вылетов в аэропортах Детройта и Чикаго.

Как сообщает издание USA Today, сильнее всего снежная буря нарушила работу международных аэропортов О'Хара и Мидуэй в Чикаго, а также аэропорта Детройт Метрополитан Уэйн.

Из-за непогоды весены изменения в расписания воздушных гаваней Чикаго и Детройта, вылеты отменили и аэропорты Милуоки и Гранд-Рапидса в штате Мичиган. Их примеру последовал и аэропорт канадского Торонто.

Рейсы отменили почти все крупные американские перевозчики. Метеорологи прогнозируют, что снегопад будет продолжаться, а значит количество отмененных рейсов в стране вырастет.

Как рассказывала «Комсомольская правда», в Соединенных Штатах не привыкли бороться со снежной стихией. Например в Вашингтоне комунальщики сугробы обычно не трогают, а ждут, пока они растают сами. Поэтому обильные осадки сразу становятся бедствием национального масштаба.

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