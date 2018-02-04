Как от снега спасаются в США

4 Февр. 2018 2018-02-04T14:30:18+03:00

B Вашингтоне сугробы обычно не трогают, а ждут, пока они растают сами Фото: REUTERS

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Коммунальщики восточного побережья Америки со снегом бороться то ли не умеют, то ли не хотят. Например, в Вашингтоне сугробы обычно не трогают, а ждут, пока они растают сами. И когда город засыпает по-настоящему, это сразу становится бедствием национального масштаба.

Год назад столицу США накрыл снежный шторм. Примерно такой же, как сейчас в Москве. И вот к каким последствиям это привело у них.

- Самолеты вице-президента Штатов Джозефа Байдена и министра обороны страны Эштона Картера отправились на запасные аэродромы, так как сесть на всем восточном побережье (Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон) они не смогли. Всего отменили 8 тысяч рейсов (для сравнения, в Москве сейчас отменили 80 вылетов).

- Два дня в Вашингтоне не работали федеральные министерства - чиновники на своих машинах не могли добраться до работы.

- Встреча Барака Обамы (тогда еще президента) с американскими учеными, где должны были вручать медали, отменилась. Ученые, скорее всего, не смогли бы явиться из-за снега на дорогах.

- 28 тысяч человек осталось без электричества на двое суток.

- Три дня в Вашингтоне не работали магазины. А макароны и соль закончились еще за день до снегопада.

После аврала, вызванного снежным штормом, в отставку отправили мэра Вашингтона и все начальство, отвечающее за коммунальное хозяйство города.

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- Постепенно циклон будет уходить из Московской области. Но в воскресенье до конца дня, ночью и в понедельник днем снегопад продолжится. 5 февраля снег уже будет сыпать зарядами, с временными передышками, а не сплошной белой пеленой, как сейчас. Но погода в понедельник будет крайне неблагоприятной и неуютной. Из-за усиления мороза: в воскресенье к вечеру воздух остынет до -8...-10 градусов, в понедельник и ночью, и днем -10...-12. Сохранится ветер с порывами до 20 м\сек. Снег, летящий в лицо, при таком ветродуе да на таком морозе, - это очень неприятно (подробности)

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