2018-02-10T04:41:09+03:00
Спорт

Медведева, а также Боброва и Соловьев прибыли в Пхёнчхан для участия в Олимпиаде

Фигуристы выступят в короткой программе командного турнира
Юлия ДИВЕЕВА
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Российская фигуристка Евгения МедведеваРоссийская фигуристка Евгения МедведеваФото: REUTERS
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Российские фигуристы Евгения Медведева и танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев прибыли в южнокорейский Пхёнчхан, чтобы принять участие в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2018. Об этом сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

По его словам, Медведева выступит в короткой программе командного турнира по одиночному катанию среди женщин, Боброва и Соловьев - в соревновании танцевальных дуэтов.

Олимпийский командный турнир по фигурному катанию стартовал 9 февраля, а завершится - 12 февраля. По регламенту за первое место в каждом виде программы команда получает 10 очков, за второе - девять, за третье - восемь и так далее в порядке убывания.

В командном зачете лидируют канадские фигуристы с 17 очками, на втором месте США (14 очков). Россия и Япония завоевали по 13 очков и пока делят бронзу

Ранее сайт kp.ru сообщал, что после короткой программы спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов были первыми, а в одиночном катании у мужчин Михаил Коляда занял лишь восьмое место.

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