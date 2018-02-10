Трамп не дал опубликовать служебную записку демократов по «российскому делу»

10 Февр. 2018 2018-02-10T05:05:27+03:00

Президент заявил, что она содержит информацию, связанную с обеспечением национальной безопасности

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Президент США Дональд Трамп в пятницу заблокировал публикацию служебной записки демократов Конгресса по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом юрисконсульт президента Дон Макгэн сообщил в письме членам спецкомитета по разведке Палаты представителей.

Он пояснил, что документ не может быть обнародован по причинам, «связанным с обеспечением национальной безопасности». Юрист отметил, что публикация записки не отвечает и интересам правоохранительных органов. Макгэн отметил, что принимая решение, Трамп прислушался к мнению министерства юстиции.

«Президент не против, чтобы рассекретить меморандум от 5 февраля, но не может сделать этого, поскольку в документе содержится много секретной информации», - рассказал юрисконсульт.

Макгэн добавил, что Трамп поручил Минюсту помочь спецкомитету по разведке в редактировании документа, чтобы исключить все возможные угрозы нацбезопасности в случае публикации, передает ТАСС.

Демократы подготовили свой документ в противовес записке республиканцев. Как писал сайт kp.ru, однопартийцы Трампа обвинили сотрудников ФБР и Минюста в превышении полномочий во время разбирательства по поводу предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США.