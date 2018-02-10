В США в ДТП погибла россиянка

10 Февр. 2018 2018-02-10T08:10:41+03:00

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В американском штате Конектикут в ДТП погибла гражданка России. Об этом сообщила местная полиция.

ЧП произошло на трассе в местечке Виндзор. Автомобиль, в котором находилась 41-летняя москвичка Татьяна Веденцова, врезался в мусоровоз. За рулем ее машины находился тоже россиянин – 33-летний Павел Ковальчук. После аварии их обоих госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу Хардворда, где женщина скончалась.

Пострадал и 36-летний водитель мусоровоза компании Windsor Sanitation. Его также доставили в больницу. Врачи сообщили, что его жизни ничео не угрожает, передает NBС Connecticut .

Причиной аварии могли стать плохие погодные условия. В штате в пятницу шел снег с ледяным дождем. Полиция начала расследование обстоятельств ДТП.

Сайт kp.ru ранее сообщал о том, что в США из-за непогоды отменили почти полторы тысячи авиарейсов отменены и две тысячи 600 рейсов задержаны. снежная буря нарушила работу международных аэропортов О'Хара и Мидуэй в Чикаго, а также аэропорта Детройт Метрополитан Уэйн.