2018-02-10T15:18:13+03:00
Спорт

Джеки Чан пронес Олимпийский огонь перед открытием Игр в Пхенчхане

Торжественная церемония открытия Олимпиады-2018 прошла в Южной Корее 9 февраля [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Джеки Чан пронес Олимпийский огонь перед открытием Игр в ПхенчханеДжеки Чан пронес Олимпийский огонь перед открытием Игр в ПхенчханеФото: кадр с видео
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В пятницу, 9 февраля, в южнокорейском Пхенчхане дали старт XXIII зимним Олимпийским играм. При этом кульминацией торжественной церемонии открытия стало зажжение Олимпийского огня от факела. В этот раз огонь в установленной на стадионе чаше зажгла фигуристка Ким Ен А - чемпионка Олимпиады-2010 в Ванкувере и серебряная медалистка Игр в Сочи.

Между тем в эстафете Олимпийского огня приняли участие многие спортсмены, общественные деятели и знаменитости. Так, одним из тех, кто нес факел, был актер и режиссер Джеки Чан.

Джеки Чан пронес Олимпийский огонь.Джеки Чан пронес Олимпийский огонь

Напомним, олимпийский огонь зажгли в греческой Олимпии 23 октября прошлого года. Тогда же стартовала эстафета, в ходе которой факел пронесли по нескольким городам Южной Кореи. Кроме того, огонь возили на кораблях, опускали под воду, приносили на театрализованные постановки. В общей сложности он проделал расстояние в 2018 километров.

Как ожидается, огонь потушат на церемонии закрытия Олимпиады-2018, которая запланирована на 25 февраля.

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