Корреспондент «КП» Дарья Асламова подняла «запрещенный» флаг России на открытии Олимпиады

9 Февр. 2018 2018-02-10T01:05:26+03:00

Дарья Асламова на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане: с российским флагом на плечах и плакатом "Нет России - нет игр!". Фото: Дарья АСЛАМОВА

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Одинокий российский флаг развевался над трибунами олимпийского стадиона в Пхенчхане. Кто-то сильный и упорный неустанно размахивал им, не переставая ни на минуту. Один. Где ж остальные? У входа на открытие Олимпиады я встретила только двух девушек из Владивостока - Аню и Катю. Веселые девчонки.

- Как же мы бросим наших, - сказали они. – Им сейчас плохо. Что ж делать?

Ну, словом, русские на войне своих не бросают.

Болельщицы из Владивостока Аня и Катя: "Русские своих не бросают!".Фото: Дарья АСЛАМОВА

ПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД АМЕРИКАНЦАМИ

Холод на трибунах стоял адский. Не спасали даже одеяла и самонагревающиеся мешочки, которые журналисты мяли в руках, чтоб не отморозить руки. Все прекрасные сказочные корейские животные и белый тигр Сухоранг, весело пляшущие на стадионе, тоже не могли согреть публику. А от вида чудесных корейских девушек в национальных платьях у меня даже зубы застучали. Зарядила народ только задорная песня «Гангам стайл», под которую начали выходить команды спортсменов. Что тут началось! Люди подскочили с мест и пустились в пляс для разогрева.

Американцев встречали как земных божеств. Самая большая команда за всю историю зимних Олимпийских игр! Болельщики разве что в истерике не бились. И вот тут я разозлилась. Вспомнила, как к русским журналистам в Пхенчхане пришли вежливые члены МОК (Международного олимпийского комитета) с фальшивыми улыбками на устах, чтобы провести воспитательную беседу — рассказывали, что нам можно, а что нельзя (например, размахивать триколором в пресс-ложе). А в конце инструктажа добавили:

- Вы, журналисты, свободные люди!

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

Ах, свободные! Ну, я вам сейчас устрою показательные выступления.

Подговорила журналистов из бывших братских республик (не буду говорить кого, чтоб ребят не подставить) снять мою акцию протеста на мобильный телефон. Наша команда шла после австрийцев. Я завернулась в русский флаг, высоко подняла плакат «No Russia No Games» («Нет Олимпиады без русских») с тигренком Сухорангом, несущим в руках наш триколор, и заорала изо всех сил:

- Россия! Вперед! Ребята, не сдавайтесь!

Что тут началось! Коллеги повскакали с мест и начали меня снимать. Все смеялись, показывали большой палец вверх. Мол, молодец! Давай! Даже аплодировали! И никакой агрессии! Я всегда замечала, что людям нравятся решительные поступки.

«ОТ СВОИХ НЕ ОТКАЖЕМСЯ!»

А ведь флаги побоялись вывесить даже в нашем Доме спорта, который только что открыли в Канныне! Хотя официально это Дом российских болельщиков. Написали «Россия в моем сердце», нарисовали матрешек, навезли из Тулы пряников, налили всем чайку (не водки), сплясали Калинку, спели «Очи черные». Болельщики в Доме спорта были. Хоть для такой Олимпиады и маловато. Был бородатый парикмахер Алексей из Петербурга: «Спортсмены – россияне, и я россиянин. Нельзя нам от своих отказываться». Красовались девочки в кокошниках и в странных воздушных шляпах цветов российского флага. Прибежали корейцы в качестве моральной поддержки. А вот спортсменов решили не подставлять. Пришли только ветераны. Такие именитые, как Николай Зимятов, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

- Ну, вот вы бы поехали под белым флагом в советское время? – спросила я Николая.

- Да каждая Олимпиада – это интриги, холодная война. То, что наши спортсмены попали сейчас в такую ситуацию, - это все политика. Западня. Если б мы решились на бойкот, нас лишили бы следующих двух Олимпиад. Просто русские стали всех раздражать свой широтой, патриотизмом, любовью к Родине.

- Да что за любовь такая под флагом капитуляции?! - возмущаюсь я.

- Но ведь наш девиз – Россия в сердце, ну а флаг…Он есть. Ничего страшного. Спортсмены ведь в любом случае хотят выступать.

- А что для спортсмена важнее – медаль или Родина?

- Ну, сначала медаль. А потом Родина. Мы ведь Родину не продаем. Мы за нее выступаем. А это главное.

ВОПРОС ДНЯ

Проявим ли мы на Олимпиаде русский дух?

Светлана ХОРКИНА, двукратная олимпийская чемпионка:

- Мы переживаем унижение. И МОК только инструмент, им другие крутят-вертят. Как спортсменка, прошедшая три Олимпиады, я знаю, что ребята ставят на кон детство, молодость, чтобы войти в сборную. И это мечта для любого человека, который приходит в спортивную секцию. Знаю, что ребята сделают все возможное, чтобы завоевать для страны медали. Они уже прошли в неопознаваемой форме на открытии Игр. Теперь закусили удила и должны показать самый лучший результат в своей жизни.

Руслан НИГМАТУЛЛИН, футбольный вратарь «Спартака» и сборной России:

- Конечно, с таким давлением, которое оказывается на них сейчас, занять первое место будет очень сложно. На Игры не поехали важные российские спортсмены. Да, наши - профессионалы, они будут готовиться. Но нет тех лидеров, от которых мы точно ждали медалей. Сейчас идет общий негативный фон, и я очень скептически настроен.

Валерий ГАЗЗАЕВ, депутат Госдумы, экс-тренер сборной России по футболу:

- Русский дух всегда был у нашего народа. Это одно из главных наших достоинств. Добавить к нему немного навыков, умений и тренировок - и все получится.

Дмитрий ПУЧКОВ (Goblin), публицист:

- Я не Ванга, угадать не могу, что там будет. А ехать туда не надо было. Это целенаправленная травля. Нам плюют в лицо, а мы говорим: «Не-не, мы хорошие». Для них мы никогда хорошими не будем.

Евгений ЛОВЧЕВ, заслуженный мастер спорта:

- Сильный проявит, у слабого скажется на результатах. Однажды «Спартак» играл в турнире имени одного шаха в Иране. Там было ужасное судейство, творили бог знает что. И вот нам нужно было побеждать, хотя никто не верил в нас из-за всеобщего давления. И капитан сказал: «Если надо, то у русских и танки летают». На следующий день мы победили 2:0. Наши олимпийцы должны идти по такому принципу и отдать все ради победы.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Олимпиаду я смотреть не буду. Но надо всем нам вывесить на домах флаги российские. Чтобы наши там, среди врагов и подонков, чувствовали нашу поддержку. Правда, национальный Олимпийский комитет меня в этой идее не поддержал. Может, тоже чего-то испугались.

Алла, читательница сайта KP.RU:

- На одном духе выехать не получится. Тут вычистили почти всех лучших, чтобы мы не собрали большой урожай медалей.

Дмитрий, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Это же как в бою. Мы можем проиграть сражение - корейскую Олимпиаду. Но выиграть войну в будущих соревнованиях. Так что надо сражаться до последнего. И тут дух как раз важен.

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