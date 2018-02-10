2018-02-10T17:01:54+03:00
В мире

В Великобритании дворник чудом спасся от упавшей с самолета глыбы льда

Сначала мужчина даже не понял, как ему повезло [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Великобритании дворник чудом спасся от упавшей с самолета глыбы льдаВ Великобритании дворник чудом спасся от упавшей с самолета глыбы льдаФото: кадр с видео
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В сети появилось видео с чудесным спасением дворника от глыбы льда. На кадрах, снятых видеорегистратором таксиста в британском Хитроу, видно, как уборщик наклоняется, чтобы поднять мусор, и в этот момент в нескольких метрах от него падает лед.

Судя по опубликованной записи, сначала мужчина даже не понял, что случилось: он в испуге отбежал и стал смотреть по сторонам, видимо, даже не осознавая, как ему повезло.

По мнению местных жителей, глыба упала на землю с пролетающего мимо самолета. Между тем, в управлении гражданской авиации Великобритании заверили, что лед очень редко падает с лайнеров. При этом там не исключили, что произошедшее «могло быть результатом метеорологических явлений».

Дворник чудом избежал смерти от глыбы льда, упавшей с самолёта.Дворник чудом избежал смерти от глыбы льда, упавшей с самолёта

Кстати, очевидцы сравнили случившееся с падением метеорита. Между тем, как сообщал сайт kp.ru, в январе неподалеку от американского города Детройт, штат Мичиган, действительно упал небольшой метеорит. Тогда в интернете появились многочисленные записи явления с камер наружного наблюдения и автомобильных видеорегистраторов.

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