СМИ: россиянин обманул американскую разведку на 100 тысяч долларов

10 Февр. 2018 2018-02-10T17:25:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 10 февраля, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в сентябре прошлого года Агентство национальной безопасности (АНБ) США выплатило 100 тысяч долларов некоему россиянину, который взамен обещал вернуть украденное кибероружие, а также предоставить компромат на нынешнего американского президента Дональда Трампа.

По некоторым данным, американские разведчики оставили чемодан с деньгами в одном из берлинских отелей. Как узнали журналисты, это была первая часть платежа в миллион долларов.

Однако когда россиянин получил 100 тысяч, он скрылся. При этом никакого кибероружия он не вернул, предоставив АНБ лишь «непроверенную и, возможно, сфабрикованную» информацию об американском лидере и его окружении, пишет The New York Times со ссылкой на источники в разведке.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале выяснилось, что хакеры из группы Fancy Bear, якобы связанной с Россией, украли личные данные у сотрудников американских ведомств и компаний, работающих в военно-промышленном комплексе.