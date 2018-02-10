Британский таблоид сообщил о «новой военной игрушке России»

10 Февр. 2018 2018-02-10T18:04:50+03:00

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Зарубежные СМИ попытались напугать читателей некой «новой наводящей ужас военной игрушкой России». Как выяснилось, речь идет о самолете Су-57.

Так, в материале, опубликованном британским таблоидом Daily Express, описываются технические особенности наших истребителей пятого поколения. При этом особое внимание обращается на «невероятно мощный радар», который сможет распознавать любые цели на земле и в воздухе на «огромных дистанциях», и на модернизированный комплекс радиоэлектронного оборудования, позволяющий оперативно анализировать боевую ситуацию.

Также автор статьи отмечает, что самолет Су-57 был представлен всего через несколько часов после появления доклада Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, в том докладе, в частности, оценивалась вероятность войны между Европой и Россией. Как утверждалось в документе под названием «До края и обратно?», в последнее время риск вооруженного столкновения увеличивается.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, министру обороны России Сергею Шойгу новейший истребитель пятого поколения Су-57 представили еще в августе прошлого года. Глава ведомства осмотрел самолет в ходе посещения аэродрома в подмосковном городе Кубинка.