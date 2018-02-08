В Европе оценили вероятность начала войны с Россией

8 Февр. 2018 2018-02-08T09:37:06+03:00

Как отмечается в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, в последнее время риск вооруженного столкновения увеличивается

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В докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16–18 февраля, оценивается вероятность войны между Европой и Россией. Как утверждается в документе под названием «До края и обратно?», в последнее время риск вооруженного столкновения увеличивается.

По мнению авторов доклада, вероятность войны растет из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертывания дополнительных вооружений и напряженности в связи с военными учениями. Кроме того, отношения между РФ и западными странами осложняет ситуация на Украине.

«В этой крайне тяжелой ситуации просчеты и недоразумения вполне могут привести к непреднамеренному военному столкновению», - говорится в отчете, выдержки из которого были опубликованы в издании Daily Express.

Кстати, напомним, ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что в случае начала войны между РФ и США победителей не будет. Как заявил глава нашего государства, «никто бы не пережил», если бы «холодная война» превратилась в «горячую».