2018-02-10T18:40:45+03:00
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом на юге Турции

Среди жертв - четверо детей
Дарья ИВАШКИНА
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Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом на юге ТурцииДевять человек погибли в ДТП с микроавтобусом на юге ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 10 февраля, страшное ДТП случилось в турецкой провинции Кахраманмараш. Там микроавтобус столкнулся с грузовиком.

В результате аварии погибли девять человек, в том числе четверо детей. Кроме того, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы, пишет газета Daily Sabah.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, медики и полиция. Так, правоохранители пытаются установить все обстоятельства аварии и ее причины. Пока известно лишь то, что микроавтобус и грузовик ехали по трассе Кахраманмараш-Кайсери в одном направлении.

Отметим, ДТП далеко не редкость в Турции. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в январе серьезная авария произошла в турецкой провинции Эскишехир: там школьный автобус вылетел с трассы и врезался в деревья. Тогда погибли 11 человек, и еще 44 пострадали.

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