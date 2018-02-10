СМИ: российские спортсмены были самыми стильными на открытии Олимпиады-2018

10 Февр. 2018 2018-02-10T21:48:57+03:00

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Американские СМИ назвали российских спортсменов самыми стильными на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр, состоявшейся в минувшую пятницу, 9 февраля, в южнокорейском Пхенчхане.

Так, в The Wall Street Journal вышла статья под заголовком «Вам нельзя называть их "Россия", но вы можете назвать их стильными». Ее автор - спортивный журналист Джейсон Гэй - заметил, что, учитывая скандал вокруг российской сборной, вспыхнувший перед Олимпиадой-2018, атлеты из РФ могли бы вообще отказаться от униформы.

«Это замечательно. Учитывая все предолимпийское безумие, россияне могли просто отказаться от униформы, нарядились бы в тренировочные костюмы и бейсболки. Но они постарались и выиграли конкурс стиля на Олимпийских играх», - написал Гэй, подчеркнув, что наши спортсмены выглядели скромно и непринужденно. При этом американский журналист назвал дизайн формы атлетов из РФ «впечатляюще эффектным, простым и чистым».

Напомним, торжественная церемония открытия Олимпиады-2018 прошла в Южной Корее 9 февраля. На этом мероприятии российские атлеты были одеты в однотонные серые куртки, джинсы и серые шарфы, так как им запрещено носить в Пхенчхане одежду с национальной символикой.