2018-02-09T23:22:15+03:00
Спорт

Самые яркие моменты открытия Зимних Игр-2018

Белый тигр, полуголый лыжник из Тонга, сестра лидера Северной Кореи — на церемонии было на кого посмотреть
Максим ЧИЖИКОВ
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Церемония открытия Олимпийских игр в Пхенчхане получилась весьма необычной, полной местного национального колорита.Церемония открытия Олимпийских игр в Пхенчхане получилась весьма необычной, полной местного национального колорита.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пхенчхане открылась зимняя Олимпиада. Церемония получилась весьма необычной. Стадион, на котором она проходила, построили специально для Игр. После их окончания его разберут. Вот только крышу забыли сделать и как следует утеплить трибуны. Вот народ и мерз, пританцовывая в такт звучащим на стадионе мелодиям.

Белый тигр — один из главных символов Игр в Южной Корее. Он — не хищник, в местной мифологии тигр символизирует веру, силу и защиту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белый тигр — один из главных символов Игр в Южной Корее. Он — не хищник, в местной мифологии тигр символизирует веру, силу и защиту.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какая же церемония обойдется без национальных танцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какая же церемония обойдется без национальных танцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гостей знакомят с традициями и искусством Южной Кореи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гостей знакомят с традициями и искусством Южной Кореи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трибуна для официальных лиц. Среди гостей — президент МОК Томас Бах и Ким Е Чжон - сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына. Представители КНДР такого уровня не приезжали в Южню Корею более 50 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трибуна для официальных лиц. Среди гостей — президент МОК Томас Бах и Ким Е Чжон - сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына. Представители КНДР такого уровня не приезжали в Южню Корею более 50 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В составе команды Германии — 153 спортсмена. Немцы — одни из главных фаворитов Игр. Знаменосец команды — двоеборец Эрик Френцель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В составе команды Германии — 153 спортсмена. Немцы — одни из главных фаворитов Игр. Знаменосец команды — двоеборец Эрик Френцель.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американская команда- самая многочисленная на Играх в Корее. А флаг несет саночница Эрин Хэмлин. На роль знаменосца претендовали 8 человек. Больше всего голосов набрали Эрин и конькобежец Шани Дэвис. Решено было бросить монетку. Победила Хэмлин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американская команда- самая многочисленная на Играх в Корее. А флаг несет саночница Эрин Хэмлин. На роль знаменосца претендовали 8 человек. Больше всего голосов набрали Эрин и конькобежец Шани Дэвис. Решено было бросить монетку. Победила Хэмлин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусы вышли на церемонию открытия 29-ми по счету. Флаг у них несла олимпийская чемпионка Сочи, фристайлистка Алла Цупер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусы вышли на церемонию открытия 29-ми по счету. Флаг у них несла олимпийская чемпионка Сочи, фристайлистка Алла Цупер.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наши ребята — в нейтральной форме и без флага. В открытии приняли участие чуть больше 70 членов российской делегации. Остальные готовятся к соревнованиям. Настроение у них, несмотря на все сложности — хорошее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наши ребята — в нейтральной форме и без флага. В открытии приняли участие чуть больше 70 членов российской делегации. Остальные готовятся к соревнованиям. Настроение у них, несмотря на все сложности — хорошее.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выходим под олимпийским флагом. Его несет девушка-волонтер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выходим под олимпийским флагом. Его несет девушка-волонтер.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем Алексей Быченко успешно выступил в командных соревнованиях фигуристов, став вторым среди мужчин. А вечером нес флаг Израиля на открытии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем Алексей Быченко успешно выступил в командных соревнованиях фигуристов, став вторым среди мужчин. А вечером нес флаг Израиля на открытии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сборной Казахстана — 46 спортсменов. А знаменосец — Абзал Ажгалиев, выступающий в шорт-треке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сборной Казахстана — 46 спортсменов. А знаменосец — Абзал Ажгалиев, выступающий в шорт-треке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пит Тауфатофуа. на самом деле, лыжник из Тонга. Как он сам признался, в таком виде ему было совсем не холодно. Ведь Пит переплывал океан. На Олимпиаде в Рио два года назад он выступал в тхэквондо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пит Тауфатофуа. на самом деле, лыжник из Тонга. Как он сам признался, в таком виде ему было совсем не холодно. Ведь Пит переплывал океан. На Олимпиаде в Рио два года назад он выступал в тхэквондо.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийский флаг несут известные южнокорейские спортсмены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийский флаг несут известные южнокорейские спортсмены.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийский огонь зажжен. Эту миссию доверили фигуристке Ким Ю На — серебряному призеру Игр в Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийский огонь зажжен. Эту миссию доверили фигуристке Ким Ю На — серебряному призеру Игр в Сочи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские болельщики приехали в Пхенчхан, чтобы поддержать нашу команду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские болельщики приехали в Пхенчхан, чтобы поддержать нашу команду.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК ЭТО БЫЛО

Церемония открытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Прямая онлайн-трансляция 9 февраля 2018 года

В Пхенчхане в пятницу, 9 февраля, открылась зимняя Олимпиада 2018. Как это было - в нашей онлайн-трансляции

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