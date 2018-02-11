11 Февр. 2018 2018-02-11T14:33:51+03:00

СМИ: В противостоянии с США Китай воспользуется стратегией, изложенной 2500 лет назад Фото: REUTERS

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В ходе гипотетического военного столкновения с США китайская армия будет опираться на стратегию, основные принципы которой были изложены 2500 лет назад в трактате великого полководца Сунь Цзы.

Эксперты National Interest уверены, что Китай постарается «выиграть войну, победив противника без сражения». К такому мнению подталкивает последнее исследование аналитиков RAND Corporation.

В противостоянии с американской армией НОАК попытается избегать решающих сражений, сконцентрировавшись на выведении из строя командных и информационных структур противника точечными ударами.

«Последние два десятилетия командование НОАК все лучше осознает, что война больше не соревнование по уничтожение вооруженных сил противника, а скорее схватка двух операционных систем», - говорится в исследовании.

Авторы статьи отмечают, что американское высокотехнологичное оружие вроде стел-истребителей, «умных» бомб и авианосцев окажется практически бесполезным без целеуказания и координации со стороны командных структур. Вместе с применением методов информационного воздействия Китай просто «вытеснит» США с поля боя.

При этом подчеркивается, что несмотря на свою «гуманность», стратегия КНР отнюдь не миролюбива: Пекин добивается мирового лидерства, но делает это непривычными методами.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Пентагоне рассматривают возможные сценарии войны с Россией и Китаем.