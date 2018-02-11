2018-02-11T16:47:38+03:00
Происшествия

МЧС открыло горячую линию в связи с крушением самолета в Подмосковье

Психологи готовы оказать информационную и психологическую поддержку близким жертв авиакатастрофы
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет Ан-148Самолет Ан-148Фото: Александр ГЛУЗ
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МЧС России открыло горячую линию после крушения самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в Подмосковье. Как уточнили в Центре экстренной и медицинской помощи ведомства, информационную и психологическую поддержку можно получить по телефону 8-800-775-17-17.

«МЧС России открыло горячую линию в связи крушением самолета в Московской области. <…> Психологи МЧС России окажут информационную и психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту воздушного судна», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший в воскресенье, 11 февраля, рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна нашли в Раменском районе Подмосковья. Известно, что на борту Ан-148 в момент аварии находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.

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