2018-02-11T16:51:26+03:00
Происшествия

В Домодедово создали оперативный штаб после крушения АН-148 под Москвой

В аэропорту создан оперативный штаб, который будет предоставлять информацию.
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Первое видео разбившегося в Подмосковье Ан-148 с 71 человеком на борту.Ан-148, на борту которого находилось более 70 человек, пропал с радаров спустя 7 минут после взлета

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Самолет АН-148 "Саратовских авиалиний", который вылетел сегодня, 11 февраля, из московского аэропорта Домодедево, потерпел крушение. На борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным следователей, самолет в небе над Раменским районом Московской области столкнулся с вертолетом "Почты России". Данных о пассажирах, которые были на борту самолета в Домодедово пока нет. Но в ближайшее время родственникам начнут предоставлять информацию.

- Рейс 6W 703 авиакомпании «Саратовские авиалинии» вылетел из аэропорта Домодедово в 14.21 по московскому времени. В аэропорту создан оперативный штаб, который будет предоставлять информацию. Аэропорт продолжает обслуживать рейсы в штатном режиме, - прокомментировали в пресс-службе Домодедово.

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