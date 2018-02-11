Спецкор «КП» о катастрофе Ан-148: то, что самолет упал в чистом поле, а не соседнюю деревню можно назвать чудом
В результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье могло погибнуть гораздо больше людей. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Гусейнов, который в настоящее время находится на месте авиакатастрофы, жертв могло быть больше, если бы лайнер упал не в чистом поле, а на расположенную неподалеку деревню.
«То, что самолет упал в чистом поле, а не соседнюю деревню можно назвать чудом. Здесь очень большой жилой массив», - передает наш спецкор.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье в 14:21 мск Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово, однако через несколько минут после взлета лайнер неожиданно исчез с экранов радаров. Как отмечалось, воздушное судно, направлявшееся из Москвы в Орск, рухнуло около деревни Степановское, расположенной в Раменском районе Московской области. Известно, что на борту самолета в момент ЧП находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Первое видео разбившегося в Подмосковье Ан-148 с 71 человеком на борту.Ан-148, на борту которого находилось более 70 человек, пропал с радаров спустя 7 минут после взлета
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