Спецкор «КП» о катастрофе Ан-148: то, что самолет упал в чистом поле, а не соседнюю деревню можно назвать чудом

11 Февр. 2018 2018-02-11T18:00:42+03:00

Жертв могло быть гораздо больше, если бы Ан-148 упал не в чистом поле Фото: REUTERS

Жертв могло быть гораздо больше, передает с места событий наш корреспондент Виктор Гусейнов [видео]

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В результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье могло погибнуть гораздо больше людей. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Гусейнов, который в настоящее время находится на месте авиакатастрофы, жертв могло быть больше, если бы лайнер упал не в чистом поле, а на расположенную неподалеку деревню.

«То, что самолет упал в чистом поле, а не соседнюю деревню можно назвать чудом. Здесь очень большой жилой массив», - передает наш спецкор.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье в 14:21 мск Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово, однако через несколько минут после взлета лайнер неожиданно исчез с экранов радаров. Как отмечалось, воздушное судно, направлявшееся из Москвы в Орск, рухнуло около деревни Степановское, расположенной в Раменском районе Московской области. Известно, что на борту самолета в момент ЧП находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.