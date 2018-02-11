Глава Минтранса заявил об отсутствии выживших в авиакатастрофе Ан-148

11 Февр. 2018 2018-02-11T18:54:43+03:00

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Министр транспорта Максим Соколов, выступая в воскресенье, 11 февраля, на селекторном совещании в МЧС России, сообщил, что никто не выжил при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

Также глава Минтранса отметил, что для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза. При этом он не исключил, что некоторых жертв авиакатастрофы удастся установить путем обычного опознания.

«Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную. Придется собирать биоматериалы родственников», - сказал Соколов.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье в 14:21 мск Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово, однако через несколько минут после взлета лайнер неожиданно исчез с экранов радаров. Как выяснилось, воздушное судно, направлявшееся из Москвы в Орск, рухнуло около деревни Степановское, расположенной в Раменском районе Подмосковья. На борту самолета в момент ЧП находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.