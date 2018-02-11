Родственники жертв крушения Ан-148 получат по 100 тысяч рублей незамедлительной помощи

11 Февр. 2018 2018-02-11T19:42:47+03:00

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Как стало известно, родственники жертв авиакатастрофы с Ан-148, которая произошла в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье, получат по 100 тысяч рублей незамедлительной помощи. Эти деньги родным и близким погибших выплатит компания «АльфаСтрахование», которая является страховщиком рисков авиакомпании «Саратовские авиалинии».

«Для получения незамедлительной помощи и предварительной выплаты в размере 100 тысяч рублей родственники погибших могут обратиться в АО "АльфаСтрахование"», - говорится в сообщении страховой компании.

Стоит отметить, что общий лимит выплаты родственникам погибших по закону составляет 2,025 миллиона рублей.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 февраля, в 14:21 мск Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово, однако через несколько минут после взлета связь с ним неожиданно прервалась. Как выяснилось, лайнер, направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул около деревни Степановское, расположенной в Раменском районе Московской области. В результате ЧП погиб 71 человек - все, кто был на борту воздушного судна.