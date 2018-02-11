Лавров прокомментировал включение в «кремлевский список» США

11 Февр. 2018 2018-02-11T20:47:34+03:00

Как признался министр, он равнодушно относится ко всему, что связано с расследованием «вмешательства РФ» в американские выборы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал свое попадание в «кремлевский список», подготовленный ранее министерством финансов США. Как заявил глава российского МИДа, он равнодушно относится к включению своего имени в этот перечень, а также к расследованию «вмешательства РФ» в президентские выборы в США.

«Честно говоря, я совершенно равнодушен к тому, что сейчас происходит в связи с этим «кремлевским докладом», как и ко всему остальному, связанному с так называемым русским досье в Вашингтоне», - сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, 30 января Минфин США представило «кремлевский доклад», в который вошли все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации и крупные предприниматели. В общей сложности в списке значатся имена 210 человек. При этом в Вашингтоне отметили, что данный перечень не является санкционным, то есть ни под какие ограничения оказавшиеся в нем лица не попали. Между тем не исключено, что представленная в докладе информация может стать основанием для введения санкций.

Кстати, в Кремле назвали опубликованный американским Минфином документ попыткой оказать влияние на президентские выборы в России. Однако, как считает пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков, никакого влияния не будет.