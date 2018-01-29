Песков: «Кремлевский доклад» США — попытка оказать влияние на выборы в России

29 Янв. 2018 2018-01-29T13:40:16+03:00

Представитель Кремля подчеркнул, что сама публикация списка не является очередной санкционной волной

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Презентация в Конгрессе США так называемого «кремлевского доклада» является попыткой оказать влияние на президентские выборы в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние», - заявил Песков журналистам.

При этом представитель Кремля выразил уверенность, что сама по себе публикация «ничего не означает» и не является «очередной санкционной волной». Однако российские власти будут анализировать действия, которые последуют за обнародованием списка.

«Эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае и наши интересы, и интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», - добавил Песков.

Ожидается, что 29 января Конгрессу США представят список российских должностных лиц, политиков и предпринимателей с обзором их связей с Кремлем. Материалы могут послужить основой для новых санкционных решений Вашингтона.