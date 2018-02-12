2018-02-12T10:45:04+03:00
Экономика

Курс биткоина превысил 8,5 тысячи долларов

На прошлой неделе курс биткоина продемонстрировал падение ниже 7 тысяч долларов
Екатерина БОЛГОВА
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Курс биткоина преодолел отметку в 8,5 тысячи долларовКурс биткоина преодолел отметку в 8,5 тысячи долларовФото: REUTERS
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В понедельник, 12 февраля, курс самой популярной криптовалюты биткоин превысил 8,5 тысячи долларов. Это произошло после падения, зафиксированного на прошлой неделе.

Как свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap, по состоянию на 08:19 мск курс биткоина увеличился до 8,511 тысячи долларов.

Напомним, на прошлой неделе курс биткоина упал ниже 7 тысяч долларов. Так, 5 февраля биткоин подешевел до 6,97 тысяч долларов, продемонстрировав падение на 15,09%, сообщал сайт kp.ru.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила ранее, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно. «Я считаю, что это неизбежно. У нас было регулирование организаций в течение последних 10 лет после финансового кризиса, а сейчас нам точно нужно двигаться в сторону регулирования операций», — сказала Лагард.

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