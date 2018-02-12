Президент Палестины намерен обсудить с Путиным новый формат мирного процесса с Израилем

12 Февр. 2018 2018-02-12T14:48:45+03:00

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В понедельник, 12 февраля, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Палестины Махмуд Аббас планирует обсудить новый формат мирного процесса с Израилем. Об этом заявил советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.

Он отметил, что палестинская сторона приветствовала бы проведение большой конференции в России, что ознаменует старт многостороннего формата урегулирования палестино-израильских отношений. По его словам, США не будут исключать из процесса, но монополии Вашингтона в этом вопросе больше.

«Теперь речь идет о международном формате, который будет опираться на международное право и международный консенсус в отношении Палестины вместо единоличного американского участия в управлении ближневосточным мирным процессом», — заявил Шаас.

Он подчеркнул, что «Америка до крайности приняла сторону израильтян», передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и заявил о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.