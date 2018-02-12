2018-02-12T15:15:06+03:00
Политика

В Кремле назвали дефицитной помощь США в борьбе с терроризмом в Сирии

Между тем, совместные усилия РФ, Турции и Ирана существенно способствуют миротворческой деятельности в регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что США практически не принимают участие в борьбе с терроризмом в Сирии.

"Что касается помощи Соединенных Штатов Америки в деле стабилизации обстановки в Сирии и продолжения работы по политико-дипломатическому урегулированию, то эта помощь находится в дефиците", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, действительно существенным подспорьем для развития миротворческой деятельности в регионе является совместная работы России, Турции и Ирана. В течение последних нескольких недель президент РФ Владимир Путин поддерживает с представителями этих стран регулярные контакты, что свидетельствует о продолжении работы в данном направлении, в том числе в рамках "астанинского и сочинского измерений".

"Все отдавали себе отчет, что вылазки террористов, к сожалению, нельзя прекратить в одночасье", - добавил Песков, отметив, что потенциала российского контингента в Сирии все же хватит для дальнейшего сдерживания террористов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Пентагоне совсем не раду присутствию войск РФ на территории республики. В Минобороны США заявили, что военное присутствие России якобы только мешает международной коалиции проводить операции против боевиков.

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