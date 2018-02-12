2018-02-12T20:02:48+03:00
Политика

Песков: простуда Путина не отразится на его рабочем графике

Представитель Кремля рассказал о самочувствии главы нашего государства
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о самочувствии главы нашего государства Владимира Путина, который ранее в понедельник, 12 февраля, в ходе встречи с финалистами Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры России» пожаловался на севший голос.

Как сообщил представитель Кремля, российский лидер простудился. При этом он заверил, что недомогание никак не отразится на рабочем графике президента. «Простудился, но продолжает работать», - сказал Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 12 февраля, наш президент пообщался с финалистами конкурса «Лидеры России». В ходе встречи с молодыми управленцами политик извинился за то, что говорил не громко. «Я прошу прощения, у меня голос немного сел», - сказал он. Эта ремарка и вызвала вопросы журналистов к пресс-секретарю российского лидера.

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