Песков: простуда Путина не отразится на его рабочем графике

12 Февр. 2018 2018-02-12T20:02:48+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о самочувствии главы нашего государства Владимира Путина, который ранее в понедельник, 12 февраля, в ходе встречи с финалистами Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры России» пожаловался на севший голос.

Как сообщил представитель Кремля, российский лидер простудился. При этом он заверил, что недомогание никак не отразится на рабочем графике президента. «Простудился, но продолжает работать», - сказал Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 12 февраля, наш президент пообщался с финалистами конкурса «Лидеры России». В ходе встречи с молодыми управленцами политик извинился за то, что говорил не громко. «Я прошу прощения, у меня голос немного сел», - сказал он. Эта ремарка и вызвала вопросы журналистов к пресс-секретарю российского лидера.