Владимир Путин — финалистам «Лидеров России»: Мы постараемся сделать все, чтобы не потерять вас из вида

12 Февр. 2018 2018-02-12T21:28:40+03:00

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- Меня зовут Федор, я тоже из состоявшихся, мне 48 лет, у меня шестеро детей, - начал свою речь председатель управляющего совета программы «Учитель для России» Федор Шерстобитов, и это была очень типичная фраза на встрече Владимира Путина с финалистами конкурса «Лидеры России».

Этот конкурс оказался для президента удивительным делом сразу по многим параметрам: от количества желающих в нем участвовать до состава победителей.

- Неожиданно для себя мы обнаружили, что вместо 12–15 тысяч, на которые рассчитывали, почти 200 тысяч человек подали заявки на этот конкурс, - развел руками Путин. - Но что совсем неожиданно, оказалось, что среди вас есть люди практически состоявшиеся: доктора наук уже, продвинутые высоко.

И в самом деле за столом с ним сидели сплошь топ-менеджеры, директора и деятели науки.

Нефтяники («я два с половиной года работал над сделкой по ограничению нефтедобычи между Россией, ОПЕК и другими странами»), инвесторы («наша компания управляет активами на 68 миллиардов рублей»), главы департаментов министерств и госкорпораций рассказывали, что пришли на конкурс получить оценку своим навыкам. И теперь было совершенно непонятно - что им можно предложить, как награду? Ведь мотивацией для многих было предложение получить шанс проявить себя в государственных структурах.

- Вы знаете, у нас этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей, только с созданием возможности для дальнейшего роста, - нашел выход Путин. - Тем не менее, думаю, что этот конкурс не пройдет незамеченным для тех, кто ищет себе в свои в структуры, во властные структуры, в бизнез-структуры интересных перспективных людей.

Как оказалось, биографии финалистов конкурса очень похожи не только друг на друга, но даже и на путинскую.

- Я родился и вырос в Ленинграде, потом переехал в Москву, - начал директор по региональному развитию «Ростелекома» Андрей Зименков.

- Знакомая история, - кивнул Путин.

Но неожиданно обнаружилось и еще одно сходство — практически все на первое место ставили не карьеру, а семью. И если молодая мама, консультант по вопросам менеджмента качества Вероника Прищепа, ребенку которой всего год, благодарила президента за возможность вернуться в профессиональную среду, то остальные как бы мимоходом перечисляли количество детей. Некоторые умудрялись удивить даже президента.

- А у вас сколько детей? - спросил он у занимающегося научным менеджментом Кирилла Бабаева.

- У меня двенадцать.

Владимир Путин задумчиво почесал подбородок.

- Так жизнь сложилась, - пожал плечами финалист.

Президент так дотошно расспрашивал пришедших, словно лично подбирал себе кадры для работы. Он пообещал, что прошедший конкурс по определению талантливых управленцев «не станет единичным явлением», а уже найденные бриллианты страна ни в коем случае не потеряет. Хотя было видно, что они и сами явно не те люди, чтобы сгинуть в безвестности.

- Мне бы хотелось, чтобы ничего из этого не пропало, не растворилось и не исчезло, - подытожил общение президент. - Мы постараемся сделать все, чтобы не потерять вас из вида.

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