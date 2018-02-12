2018-02-12T20:50:14+03:00
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

В ходе этой беседы российский лидер обсудил со своим американским коллегой палестино-израильское урегулирование
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В понедельник, 12 февраля, президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с главой Палестины Махмудом Аббасом.

В частности, в ходе этих переговоров глава нашего государства рассказал о своем телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. По словам Путина, он обсуждал со своим коллегой из Соединенных Штатов палестино-израильское урегулирование. «Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом США господином Трампом. Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании. Хочу передать от него в ваш адрес самые наилучшие пожелания», - приводит слова нашего президента ТАСС.

При этом российский лидер отметил, что незадолго до этого говорил о палестино-израильской проблеме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Совсем недавно у нас с визитом был премьер Израиля, и мы обсуждали эту проблему», - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, глава РФ провел встречу с Нетаньяху 29 января. Тогда глава правительства еврейского государства находился в России с визитом.

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