Трамп выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

12 Февр. 2018 2018-02-12T21:13:47+03:00

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Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом сообщил о состоявшемся только что разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Президент Соединенных Штатов позвонил, чтобы выразить соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-148. Кроме этого, как сообщает пресс-служба Кремля, двое лидеров в ходе разговора обсудили ближневосточное урегулирование.