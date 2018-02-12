Трамп выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ан-148
Президенты России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Соединенных Штатов позвонил, чтобы выразить соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-148Фото: REUTERS
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Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом сообщил о состоявшемся только что разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Президент Соединенных Штатов позвонил, чтобы выразить соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-148. Кроме этого, как сообщает пресс-служба Кремля, двое лидеров в ходе разговора обсудили ближневосточное урегулирование.