Экипаж разбившегося Ан-148: «У нас возникли проблемы. Через минуту мы вам скажем, связываемся с техсоставом...»
Кадры столкновения Ан 148 с землей.Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск пропал с радаров почти сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Спустя 4 минуты связь с ним пропала.
Вчера в Сети появилась запись переговоров предположительного экипажа разбившегося самолета с диспетчером. Последними словами пилота были: «Набираю эшелон. Спасибо. До свидания». Сегодня появилась новая запись.
Вот ее расшифровка:
«- …Вправо 1200, давление 998…
- 703, Домодедово-круг. Добрый день. Набирайте эшелон 60 ….
- ….Набираем эшелон 60, параметр систем 03.
- 11302, информация «делта» и приборная без ограничений номер один.
Самолет АН-148, вылетевший из Домодедово в 11 февраля в 14.21 по московскому времени, через пять минут после взлета рухнул в ПодмосковьеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Через пару минут, мы связываемся с техсоставом, у нас проблемы возникли. Буквально через минуту мы вам скажем, или на стоянку заруливаем, или будем выруливать.
- 551, Домодедово-круг, здравствуйте. Влево сданы позиции, курс «делта-кил»(????) для интервала, первоначально 800 метров набирайте, впереди попутно и выше.
- Влево на «делта-кил» набираем 800 метров.
- Вправо на «делта-кил», набор 800. Правильно поняли, … 551?
- С правым разворотом на «делта-кил», набираем 800 метров.
- Набираем эшелон 130, 134, …. Спасибо, до свидания».
Обломки самолета спасатели обнаружили в Раменском районе ПодмосковьяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Независимый технический эксперт Юрий Антипов прослушал эти переговоры и сделал свой вывод.
- О технических проблемах говорит именно пилот, - объясняет он. - После этот же человек сообщает, что будут решать выруливать или нет. Значит, были проблемы технического плана в самолете прямо перед взлётом. Причем, это было до рулежки на взлетно-посадочной полосе, когда в самолете экипаж проверяет по установленному регламенту работоспособность всех систем. Кстати, известно, что одна из пассажирок отправила смс родственнице: «Долго стоим, не взлетаем». Это тоже говорит о том, что неполадки обнаружили еще на земле. Но спустя какое-то время пилотам показалось, что они эту проблему решили, поэтому они и начали взлет. Мы не ручаемся за достоверность этих переговоров. В самом начале фразу «эшелон 60» говорит пилот Сергей Гамбарян. Его голос опознал друг. Но о проблемах сообщает другой пилот. Голос ли это командира экипажа, непонятно. Поэтому пока нельзя делать однозначные выводы. К тому же и следственный комитет заявлял накануне, что пилоты не сообщали диспетчерам о технических проблемах.
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета начали работу по расшифровке данных бортовых самописцев. Фото: МАК
Поиск обломков Ан-148: съёмка с воздуха.Обломки рухнувшего в Подмосковье Ан-148 разбросало на площади 30 гектаров. Фрагменты самолёта и тела погибших продолжают искать спасатели.
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СПИСОК ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-148
«Самолет рухнул в овраг, а тела разбросало повсюду": очевидцы рассказали о первых минутах после трагедии
- Я стоял у дома, - рассказывает Александр. - Услышал гул, потом взрыв, в небе появилось большое облако. Я сюда (на место падения самолета - Авт.) побежал по тропе. Никого еще не было. Еще один мужчина стал звонить по номеру 112. Очень быстро приехало МЧС. Нашли тело одного погибшего, потом другого - в метрах ста от самого падения. Самолет-то рухнул в овраг, а тела откинуло сюда аж. (подробно)
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