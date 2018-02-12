Экипаж разбившегося Ан-148: «У нас возникли проблемы. Через минуту мы вам скажем, связываемся с техсоставом...»

12 Февр. 2018 2018-02-13T01:21:26+03:00

Кадры столкновения Ан 148 с землей. Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск пропал с радаров почти сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Спустя 4 минуты связь с ним пропала.

Изменить размер текста: A A

Вчера в Сети появилась запись переговоров предположительного экипажа разбившегося самолета с диспетчером. Последними словами пилота были: «Набираю эшелон. Спасибо. До свидания». Сегодня появилась новая запись.

Вот ее расшифровка:

«- …Вправо 1200, давление 998…

- 703, Домодедово-круг. Добрый день. Набирайте эшелон 60 ….

- ….Набираем эшелон 60, параметр систем 03.

- 11302, информация «делта» и приборная без ограничений номер один.

Самолет АН-148, вылетевший из Домодедово в 11 февраля в 14.21 по московскому времени, через пять минут после взлета рухнул в ПодмосковьеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Через пару минут, мы связываемся с техсоставом, у нас проблемы возникли. Буквально через минуту мы вам скажем, или на стоянку заруливаем, или будем выруливать.

- 551, Домодедово-круг, здравствуйте. Влево сданы позиции, курс «делта-кил»(????) для интервала, первоначально 800 метров набирайте, впереди попутно и выше.

- Влево на «делта-кил» набираем 800 метров.

- Вправо на «делта-кил», набор 800. Правильно поняли, … 551?

- С правым разворотом на «делта-кил», набираем 800 метров.

- Набираем эшелон 130, 134, …. Спасибо, до свидания».

Обломки самолета спасатели обнаружили в Раменском районе ПодмосковьяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Независимый технический эксперт Юрий Антипов прослушал эти переговоры и сделал свой вывод.

- О технических проблемах говорит именно пилот, - объясняет он. - После этот же человек сообщает, что будут решать выруливать или нет. Значит, были проблемы технического плана в самолете прямо перед взлётом. Причем, это было до рулежки на взлетно-посадочной полосе, когда в самолете экипаж проверяет по установленному регламенту работоспособность всех систем. Кстати, известно, что одна из пассажирок отправила смс родственнице: «Долго стоим, не взлетаем». Это тоже говорит о том, что неполадки обнаружили еще на земле. Но спустя какое-то время пилотам показалось, что они эту проблему решили, поэтому они и начали взлет. Мы не ручаемся за достоверность этих переговоров. В самом начале фразу «эшелон 60» говорит пилот Сергей Гамбарян. Его голос опознал друг. Но о проблемах сообщает другой пилот. Голос ли это командира экипажа, непонятно. Поэтому пока нельзя делать однозначные выводы. К тому же и следственный комитет заявлял накануне, что пилоты не сообщали диспетчерам о технических проблемах.

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета начали работу по расшифровке данных бортовых самописцев. Фото: МАК

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639211" frameborder="0"></iframe> Поиск обломков Ан-148: съёмка с воздуха.Обломки рухнувшего в Подмосковье Ан-148 разбросало на площади 30 гектаров. Фрагменты самолёта и тела погибших продолжают искать спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главные версии катастрофы Ан-148: человеческий фактор, отказ двигателя и погода

На борту лайнера был 71 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело (подробности).

СПИСОК ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-148

«Самолет рухнул в овраг, а тела разбросало повсюду": очевидцы рассказали о первых минутах после трагедии

- Я стоял у дома, - рассказывает Александр. - Услышал гул, потом взрыв, в небе появилось большое облако. Я сюда (на место падения самолета - Авт.) побежал по тропе. Никого еще не было. Еще один мужчина стал звонить по номеру 112. Очень быстро приехало МЧС. Нашли тело одного погибшего, потом другого - в метрах ста от самого падения. Самолет-то рухнул в овраг, а тела откинуло сюда аж. (подробно)