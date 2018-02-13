Олимпиада – 2018 в Пхёнчхане: конькобежец из Японии провалил допинг-тест

13 Февр. 2018 2018-02-13T03:04:54+03:00

Конькобежец был запасным японской команды по шорт-треку в мужской эстафете на 5000 метров Фото: REUTERS

Шорт-трекист Кэй Сайто стал первым в истории японским спортсменом, отстраненным от зимних Игр из-за допинга

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На Олимпиаде– 2018 в южнокорейском Пхёнчхане сдан первый положительный допинг-тест, «отличился» японский конькобежец Кэй Сайто, входивший в национальную сборную по шорт-треку. Как сообщает USA Today, в пробе 21-летнего спортсмена из страны Восходящего Солнца обнаружили запрещенный препарат, название которого не уточняется.

Кэй Сайто был заявлен как резервист в мужской эстафете на 5000 метров, теперь его отстранили от соревнований. Отмечается, что это первый случай в истории зимних Олимпийских игр, когда японский спортсмен провалил допинг-тест.

По этому поводу Олимпийский комитет Японии утром во вторник, 13 февраля, созовет срочную пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной пробе на допинг.

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