2018-02-12T19:55:19+03:00
Спорт

За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 13 февраля

У нашей команды есть шансы не на одну медаль в четвертый день соревнований
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Анастасия Брызгалова попробует сразиться за медали Олимпиады 2018 в микст-керлинге.Анастасия Брызгалова попробует сразиться за медали Олимпиады 2018 в микст-керлинге.Фото: REUTERS
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Керлинг. Микст. Матч за 3-е место. Россия - Норвегия

Когда: 03:05

Наша пара Крушельницкий-Брызгалова на этой Олимпиаде в Пхенчхане уже успела покорить публику своим отчаянным стилем игры. И россияне в решающем поединке сразятся с командой Норвегии за "бронзу" олимпийского турнира. Во втором поединке турнира наши уже справились со скандинавской командой, победив их со счетом 4:3.

Горнолыжный спорт. Комбинация.

Когда: 5:30 - спуск, 9:00 - слалом

В горнолыжном спорте Павел Трихичев 12 января этого года сумел произвести фурор, заняв второе место на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене. Неплохо было бы повторить этот результат уже в рамках турнира Олимпиады.

Лыжные гонки. Спринт. Женщины, Мужчины

Когда: с 11:30 до 15:34

В составе сборной России сразу семь человек заявлено на две спринтерские гонки у мужчин и женщин. Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова, Наталья Непряева - трио наших девушек на спринт. Алексей Виценко, Александр Большунов, Александр Панжинский, Андрей Мельниченко - наш мужской квартет. Панжинский уже имеет опыт олимпийских побед, а вот Александр Большунов - наша главная надежда, поскольку выступает достаточно мощно в нынешнем сезоне. Будем болеть за всю нашу команду на протяжении нескольких часов гонок.

Шорт-трек. Женщины. 500 метров.

Когда: 13:04

У нас на старт в данном виде программы выйдет Софья Просвирнова. На чемпионате Европы этого года она была третьей, а до того крупный успех в спринтерской гонке успешным было выступление на европейском первенстве 2015 - тогда она была вторая.

Конькобежный спорт. 1 500 метров.

Когда: 14:00

У нас тут нет Дениса Юскова, действующего рекордсмена мира. Единственный оставшийся член команды - Сергей Трофимов. Он побежит в 7 забеге с казахским спринтером Федором Мезенцевым.

Хоккей. Женщины. 2-й тур. Россия - США

Когда: 15:10

В первой игре группового этапа россиянки уступили сборной Канады со счетом 0:5. Второй соперник - не мнее грозный. Вторая по силе команда мира в женском хоккее, американская дружина.

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