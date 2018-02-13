2018-02-13T11:11:09+03:00
В мире

Мэрия Нью-Йорка выделит $500 тысяч на защиту выборов от хакеров

Власти города объяснили такие меры продолжением расследования "российского вмешательства" в избирательную кампанию США 2016 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мэр Нью-Йорка Билл Де БлазиоМэр Нью-Йорка Билл Де БлазиоФото: REUTERS
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Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил о готовности выделить полмиллиона долларов на защиту избирательной системы города от хакерских атак. Таким образом он собирается помешать злоумышленника в оказании влияния на промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре и определят состав нижней палаты конгресса, треть сената и ряд губернаторов.

"Навыки зарубежных противников и нарушителей в нашей собственной стране продолжают совершенствоваться, поэтому мы должны модернизировать свои планы защиты, чтобы голосование прошло справедливо", - цитирует градоначальника The Wall Street Journal.

Между тем, Блазио объяснил такие меры тем, что американское расследование о "российском вмешательстве" в президентские выборы США 2016 года все еще продолжается.

Другие подробности своего плана по противостоянию хакерам мэр Нью-Йорка изложит в ходе ежегодного общения "О состоянии в городе", который состоится во вторник в районе Бруклин.

Ранее сайт kp.ru не раз сообщал о том, что не только власти США, но и руководства других стран постоянно обвиняют Россию в якобы оказании влияния на их выборы, однако в Москве подобные обвинения жестко отрицают.

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