2018-02-13T11:44:05+03:00
Наука

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-08"

Космический грузовик должен будет доставить на МКС около 2,5 тонн различных грузов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ракета должна была доставить груз на орбитальную станцию еще несколько дней назадРакета должна была доставить груз на орбитальную станцию еще несколько дней назадФото: REUTERS
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Трехступенчатая ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур на территории Казахстана. Запуск был успешно произведен в 11:13 по мск. Такое заявление сделал представитель Центра управления полетами.

Теперь грузовой корабль с 2,5-тонным багажом должен доставить все содержимое на Международную космическую станцию.

"Выполнен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-08", который должен доставить на станцию около 2,5 тонны различных грузов", - передает ТАСС со ссылкой на представителя ЦУП.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что запуск ракеты должен был состояться еще 11 февраля, однако за несколько секунд до отправления автоматика комплекса дала команду на отключение двигателей. В результате старт был отложен на несколько дней, а схема прибытия к МКС сменилась с двухвитковой до стандартной двухсуточной. Это значит, что теперь корабль прибудет на станцию лишь в 13:45 мск 15 февраля, а не через 3,5 часа полета, как планировалось изначально.

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