2018-02-11T12:45:21+03:00
Наука

Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» перенесен из-за технической неисправности

На старте автоматическая система дала команду на выключение двигателей
Денис СУХОВ
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Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» перенесен из-за технической неисправностиЗапуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» перенесен из-за технической неисправностиФото: сайт Роскосмоса.
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Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» отложен на 13 февраля. Причиной переноса старта на резервную дату стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причина выясняется. Пуск ракеты-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-08» перенесен на резервную дату, 13 февраля», - говорится в сообщении.

Ранее госкорпорация сообщила, что ракета была вывезена на стартовый комплекс площадки космодрома «Байконур» и установлена на пусковую систему. Предполагалось, что корабль «Прогресс МС-08» отправится к МКС 11 февраля в 11:58 мск.

Он должен был доставить на космическую станцию более двух тонн различных грузов, включая топливо, научное оборудование, продукты питания, медикаменты и предметы одежды для экипажа.

Как сообщал сайт «Комсомольской правды», 7 февраля американская частная компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя сверхтяжелого класса собственной разработки. Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида) и вывела на орбиту красный родстер Tesla.

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