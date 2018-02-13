Минобороны опровергло слухи об атаке дронов на «Хмеймим» 1 января

13 Февр. 19:29 2018-02-13T19:33:49+03:00

В ведомстве подчеркнули, что опубликованная РБК информация о нападении на аэродром полностью не соответствует действительности

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В Министерстве обороны РФ опровергли сообщения СМИ о том, что в ночь на 1 января 2018 года боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«В сегодняшнем материале РБК «Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов» не соответствует действительности всё: от даты и времени обстрела до способа атаки и её фактических последствий. Причем о недостоверности этой версии событий корреспондент РБК был предупрежден нами накануне», - говорится в резиле ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что 1 января 2018 года база «Хмеймим» рабоатал в плановом режиме и никаких обстрелов, налетов или других происшествий не было.

Ранее во вторник РБК со ссылкой на собственный источник опубликовало информацию об атаке дронов на авиабазу в ночь на 1 января. При этом утверждалось, что в момент нападения системы радиоэлектронной борьбы были выключены, чтобы не мешать союзной авиации.

Как сообщал ранее сайт «КП», 4 января Минобороны сообщило о минометном обстреле «Хмеймима», в результате которого погибли два российских военнослужащих. Позже ответственные за нападение боевики были уничтожены.

При этом 8 января российские военные также заявили об успешном отражении удара беспилотников по авиабазе в Сирии.