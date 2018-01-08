Минобороны РФ опубликовало фотографии атаковавших авиабазу Хмеймим дронов
Минобороны РФ опубликовало фотографии беспилотников, с помощью которых террористы пытались атаковать российские объекты в Сирии, а именно авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в городе Тартус.
На снимках видно, что боевики использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. При этом в российском оборонном ведомстве отметили, что ко всем дронам были прикреплены самодельные взрывные устройства, в которых использовались взрыватели иностранного производства.
Фото: министерство обороны России
«В настоящее время компетентными российскими специалистами устанавливаются каналы поставки террористам данных технологий и устройств», - говорится в сообщении министерства.
Также в Минобороны РФ заметили, что случившееся в Сирии свидетельствует о том, что боевикам «передали технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране».
Мины, которыми террористы собирались бомбить с дронов российские базы в Сирии. Фото: министерство обороны России
Кстати, напомним, ранее военные рассказали, как террористы с помощью 13 дронов пытались атаковать российские базы в Сирии.
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