2018-01-08T18:56:04+03:00
Политика

Минобороны РФ опубликовало фотографии атаковавших авиабазу Хмеймим дронов

Также в ведомстве предупредили, что боевики теперь могут использовать беспилотники для совершения терактов в любой стране мире
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments17
Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) террористов. Фото: министерство обороны РоссииОдин из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) террористов. Фото: министерство обороны России
Изменить размер текста:

Минобороны РФ опубликовало фотографии беспилотников, с помощью которых террористы пытались атаковать российские объекты в Сирии, а именно авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в городе Тартус.

На снимках видно, что боевики использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. При этом в российском оборонном ведомстве отметили, что ко всем дронам были прикреплены самодельные взрывные устройства, в которых использовались взрыватели иностранного производства.

Фото: министерство обороны России

Фото: министерство обороны России

«В настоящее время компетентными российскими специалистами устанавливаются каналы поставки террористам данных технологий и устройств», - говорится в сообщении министерства.

Также в Минобороны РФ заметили, что случившееся в Сирии свидетельствует о том, что боевикам «передали технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране».

Мины, которыми террористы собирались бомбить с дронов российские базы в Сирии. Фото: министерство обороны России

Мины, которыми террористы собирались бомбить с дронов российские базы в Сирии. Фото: министерство обороны России

Кстати, напомним, ранее военные рассказали, как террористы с помощью 13 дронов пытались атаковать российские базы в Сирии.

Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру
Вице-премьер Турции объявил о продлении режима ЧП в республике
Неизвестные обстреляли автомобиль футболиста на западе Германии
Минобороны РФ предотвратило атаку дронов на российские объекты в Сирии
СМИ: В Йемене разбился второй за сутки самолет арабской коалиции
СМИ: Украинская полиция задержала предполагаемого убийцу правозащитницы Ноздровской
Два человека пострадали при пожаре в Trump Tower в Нью-Йорке
Лидер Консервативной партии Великобритании ушел в отставку
Эсминец НАТО прибыл в порт Одессы
ЦИК: В избирательный фонд Путина уже поступило 400 млн рублей
Тереза Мэй проводит совещание, после которого назовет новый состав британского правительства
В Швеции эвакуировали торговый центр из-за подозрительного предмета
Глава бюро BBC в Китае уволилась из-за разнице в зарплате с мужчинами
В РФ создан оперативный штаб для контроля за исполнением гособороназаказа в условиях усиления санкций
Ведущий CNN грубо прервал интервью с советником Трампа
Британский фрегат направился на перехват российских кораблей
Германия о поставках оружия на Украину: ФРГ настаивает на дипломатическом решении кризиса в Донбассе
Горящий у берегов Китая танкер может взорваться в любой момент
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года
Захарова отреагировала на слова главы ЦРУ: "Совсем заврались"
Обращение Путина стало самым рейтинговым в новогоднем телеэфире
Обвиняемый в атаке на автобус ФК "Боруссия" признал вину