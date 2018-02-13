Солгавший о встрече с Путиным глава МИД Нидерландов ушел с поста

13 Февр. 20:26 2018-02-13T22:06:17+03:00

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Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра, солгавший о своем присутствии на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, подал в отставку. Свое решение чиновник объяснил тем, что теперь к его словам будут относиться с подозрением, и он не сможет продолжать работу.

«Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку», - заявил Зейлстра в ходе прений в парламенте.

Об отставке было объявлено после того, как парламентарии выразили желание допросить как главу МИД страны, так и премьер-министра Марка Рютте.

Два года назад Зейлстра предупредил сограждан об опасности войны с Россией. Он утверждал, что в 2006 году присутствовал на встрече с Путиным. На ней президент РФ якобы рассказал о своем видении «Великой России», которая включает также Белоруссию, Украину и прибалтийские страны.

Как сообщил сайт «КП», накануне голландский министр признался, что на самом деле не принимал участия во встрече, а о ее содержании узнал с чужих слов. Зейлстра пояснил, что приписал себе эти слова, чтобы защитить свой источник.

Позднее экс-директор нефтяной компании Shell Йерун ван дер Вер заявил, что министр рассказывал историю с его слов, при этом неверно их истолковав. Путин говорил о России в историческом контексте, а не о планах захватить новые территории, подчеркнул ван дер Вер.