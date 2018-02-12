Глава МИД Нидерландов солгал о том, что встречался с Путиным в 2006-м
Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра спустя 12 лет признался в том, что на самом деле не присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.
Тогда глава государства на своей даче беседовал c представителями международного бизнеса. Зейлстра уверял, что был среди них в качестве сотрудника нефтегазовой компании Shell и сам слышал, как Путин якобы размышлял о Белоруссии, Украине и Прибалтике в составе единой "Великой России".
На деле же оказалось, что все это время политик врал. В момент встречи он находился в соседней комнате, а данные сведения якобы получил от одного из участников беседы с президентом РФ.
"Я счел, что это важная геополитическая история, которая может иметь потенциально серьезные последствия", - цитирует министра газета De Volkskrant.
Глава ведомства подчеркнул, что выдал данную информацию за услышанное собственными ушами, чтобы не вмешиваться во все это непосредственного участника встречи и его компанию. При этом уже сейчас политик понимает, каким "неразумным" было его решение.
"Я должен был действовать по-другому", - подытожил Зейлстра.