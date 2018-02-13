В Раде заявили, что восстановить контроль над Крымом можно только силовым путем

13 Февр. 22:00 2018-02-13T22:02:29+03:00

По мнению нардепа Юрия Березы, украинская армия является «сильнейшей в Европе», и наступление на полуостров будет ей под силу

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Украина сможет «восстановить контроль» на Крымом только путем военного вторжения. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза.

По словам народного избранника, украинские вооруженные силы является мощнейшими в Европе, и их потенциала будет достаточно для успешного наступления на полуостров.

«Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет», - сказал депутат в эфире телеканала «112. Украина».

Кроме того, Береза поделился ценным мнением, что Минские соглашения были нужны Украине только для того, чтобы навести порядок в военном строительстве и реорганизовать вооруженные силы.

Отметим, что Береза уже не в первый раз отмечается провокационными заявлениями. В частности, он предлагал устроить украинской парламентской оппозиции «ночь длинных ножей» и требовал немедленно начать «поход ВСУ на Москву».

Как сообщал ранее сайт «КП», в Вашингтоне подтвердили, что намерены сохранять в силе антироссийские санкции до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине.